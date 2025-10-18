Vincent Kompany extiende su contrato con el Bayern Munich

Redacción FOX Deportes

El Bayern Munich anunció la extensión de contrato de Vincent Kompany, tras haber ganado dos títulos en su primera temporada al frente del equipo.

La directiva amarró al técnico hasta 2029, lo que añade dos años a su relación inicial, la cual concluía en junio de 2027. En un comunicado de prensa, Kompany aseguró:

“Estoy agradecido, me siento honrado y quiero dar las gracias al Bayern por la confianza y el entorno de trabajo que me ha brindado desde el primer día. Siento como si llevara aquí mucho más tiempo y que entiendo bien al club. Hasta ahora ha sido una experiencia fantástica, hemos comenzado un viaje maravilloso. ¡Sigamos trabajando duro y celebremos muchos más éxitos”.

🧢 𝐕𝐈𝐍𝐍𝐘 🤝 𝐅𝐂 𝐁𝐀𝐘𝐄𝐑𝐍 ❤️🤍 pic.twitter.com/rkZ5hr9GIB — FC Bayern (@FCBayernEN) October 21, 2025

El entrenador llegó procedente del Burnley al término de la temporada 2023/24 y dirigió su primer partido al frente del Bayern Munich en agosto de 2024, comuna victoria en la primera ronda de la Pokal.

A partir de ese momento los triunfos no dejaron de llegar, incluidos 25 en la Bundesliga, de la que se proclamaron campeones.