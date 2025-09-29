Bayern Munich se impuso en 'Der Klassiker' ante Borussia Dortmund

Redacción FOX Deportes

El Bayern Munich se impuso 2-1 al Borussia Dortmund en el Allianz Arena, en un duelo de alto voltaje que reafirmó su dominio en la Bundesliga. Harry Kane abrió el marcador con un cabezazo tras un tiro de esquina cobrado por Joshua Kimmich, premiando el control bávaro en el arranque. El equipo local impuso ritmo y presión, asfixiando por momentos la salida del Dortmund.

En la segunda mitad, el encuentro se equilibró y el Dortmund empezó a generar peligro con rápidas transiciones. Sin embargo, el Bayern volvió a golpear cuando Michael Olise definió con frialdad una gran jugada colectiva para el 2-0. Los visitantes recortaron distancia gracias a Julian Brandt, lo que añadió drama a los últimos minutos. El cierre fue intenso, con los bávaros defendiendo con firmeza su ventaja.

A pesar de los apuros, el Bayern mostró carácter y oficio para conservar el resultado. La zaga, liderada por Upamecano y Araujo, resistió la presión final y sostuvo al equipo en los momentos de mayor exigencia. Dortmund empujó hasta el final, pero se topó con una defensa bien plantada y un Neuer seguro bajo los tres palos.

Con esta victoria, el Bayern Múnich mantiene su paso firme en la cima del campeonato y envía un nuevo mensaje de autoridad en Alemania. El conjunto de Thomas Tuchel combina eficacia, profundidad y experiencia en cada línea. Dortmund, por su parte, vuelve a quedarse corto ante su máximo rival y se aleja de la lucha por el liderato.