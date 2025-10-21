¿Y este es el campeón de Italia? Humillación histórica para el Napoli

Enrique Gómez

A falta de media hora, el Napoli necesitaba tres goles para darle la vuelta al marcador en la Champions League, ¡y cayeron 4!, pero tres de ellos fueron en favor del rival. Vaya paliza histórica en Eindhoven.

Victoria 6-2 del PSV sobre el Napoli, que fue arrastrado por poco más de 90 minutos en Países Bajos.

Primera vez desde 2015 que un equipo italiano recibe seis goles en la Champions League; primera vez en la historia que un equipo de la Serie A recibe semejante derrota en suelo neerlandés.

El campeón de la Serie A avergonzó al futbol italiano, pues resulta que el mayor representante del calcio en Europa, el equipo que porta el scudetto en su camiseta para esta temporada, recibió seis goles por parte de un equipo que lejos está de ser parte de los favoritos al título para esta temporada.

Así fueron los ocho goles vividos en el Philips Stadion:

· 1-0 (31’): Remate con la cabeza de Scott McTominay

· 1-1 (35’): Autogol de Alessandro Buongiorno

· 2-1 (38’): Contragolpe capitalizado por Ismael Saibari

· 3-1 (54’): Remate Dannis Man con la derecha

· 4-1 (80’): Golazo de Man, de zurda a primer poste

· 4-2 (85’): Otro gol de cabeza del escocés McTominay

· 5-2 (86’): Ricardo Peppi cerró la pinza cerca de la línea de gol

· 6-2 (89’): Golazo de Couhaib Driouech de fuera del área

Cuando Scott McTominay anotó su doblete al 86’, se encendió una luz de esperanza para el equipo italiano, pues estaba a ‘solo’ dos goles del empate, sin embargo, esa ‘rebelión’ despertó al dueño de casa, castigó con dos tantos prácticamente de inmediato y el marcador ya era de 6-2 antes del minuto 90.

Primer triunfo del PSV en esta fase de liga de la Champions League, mientras que el Napoli encajó su segunda derrota del certamen y se diluye en la tabla de posiciones que incluye a 36 equipos.