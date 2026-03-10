Bayer Leverkusen no tuvo suerte en el sorteo de la Champions League

Oscar Sandoval

Bayer Leverkusen se eliminará con el único equipo con el que nadie quería chocar en octavos de final de la Champions League, Arsenal, que terminó la fase de liga como líder y que cuenta con la mejor ofensiva y defensiva, un rival que parece invencible.

Una batalla al estilo ‘David y Goliat’ no podía faltar en las eliminatorias entre los mejores 16 equipos de la Liga de Campeones, un duelo en el que hay un amplio favorito tras sus ocho victorias en ocho partidos.

Arsenal es candidato al título en todas las competencias que disputa, finalista de la FA Cup y líder de la Premier League, terminó en primer lugar la fase de liga dejando estadísticas que impresionan con 23 goles anotados y cuatro recibidos.

Leverkusen es consciente de que la misión es titánica, pero el futbol da oportunidades y sorpresas, sin embargo, necesita una noche perfecta para derrotar a los ‘Gunners’ que han superado barreras en el torneo y tienen que confirmar su lugar entre los favoritos para levantar la 'Orejona'.