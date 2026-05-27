Batalla entre la mejor ofensiva y la mejor defensiva de la Champions League

Oscar Sandoval

La final de la Champions League entre Paris Saint-Germain y Arsenal será un espectáculo por donde quiera que se le vea, el actual campeón enfrenta al único equipo invicto del torneo y la batalla en las dos áreas está garantizada porque se enfrentan la mejor ofensiva y la mejor defensiva.

PSG tiene un ataque a la altura de los mejores en Europa con el que ha marcado 44 goles en 16 compromisos en la Liga de Campeones, un promedio de 2.75 por partido que lo convertiría en favorito ante cualquier equipo, pero no ante Arsenal que se hace fuerte a nivel defensivo.

Los ‘Gunners’ llegarán a la final en calidad de invictos luego de 12 victorias y dos empates, en parte gracias a la solidez de su defensa que ha recibido seis goles en 14 duelos (0.43) y que se ha ido sin recibir gol en nueve compromisos.

La batalla está cantada, de un lado aparecerán Ousmane Dembélé, Désire Doué y Khvicha Kvaratskhelia para intentar vencer en el duelo directo a Gabriel Magalhaes, William Saliba, Riccardo Calafiori y a David Raya quienes ha levantado un muro en la portería de Arsenal que deberá derribar PSG para convertirse en bicampeón de la Champions League.