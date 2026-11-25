Oscar Sandoval

Barcelona goleó 4-1 a Sabah y consiguió su segunda victoria consecutiva en la Champions League para escalar posiciones y acercarse a los octavos de final. Superó a un rival ordenado, pero con poca experiencia en el torneo, que no pudo resistir la contundencia de uno de los aspirantes al título.

Hansi Flick apostó por las rotaciones y dio descanso a algunas de sus figuras en Bakú. El equipo respondió con una victoria convincente que lo impulsó a la zona de clasificación directa a octavos de final, a falta de tres jornadas para terminar la fase de liga.

Sabah compitió con orden durante la primera mitad, pero su resistencia se vino abajo con el gol de Anthony Gordon a los 32 minutos. El conjunto local llegó al descanso con una desventaja mínima, aunque Barcelona terminó por resolver el encuentro con dos goles en los primeros minutos del complemento.

¡GORDON ABRE EL MARCADOR Y QUIERE MÁS! ? pic.twitter.com/FFvUOazGQG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 25, 2026

Gordon aumentó la ventaja al 51 y completó su doblete en una noche en la que el conjunto azulgrana ganó confianza conforme avanzaron los minutos. Karim Adeyemi apareció cuatro minutos después para marcar el 3-0 y dejar prácticamente sentenciado el encuentro.

Gabriel Jesus dijo presente al minuto 60 para ampliar la goleada, que Sabah maquilló al 83 con el tanto de la honra. Barcelona cumplió con autoridad en Bakú, se instaló entre los ocho primeros de la clasificación y dio un paso importante para alcanzar los octavos de final de la Champions League por cuarta temporada consecutiva.