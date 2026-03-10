Redacción FOX Deportes
Aurélien Tchouaméni pidió el apoyo de la afición en la Champions League
Tchouaméni señaló que todos juntos pueden hacer "algo importante" contra el City
Aurélien Tchouameni néni mostró "confianza" en que Real Madrid hará “algo importante" con el apoyo de la afición del estadio Santiago Bernabéu ante Manchester City, en la ida de octavos de final de la Champions League.
"El Bernabéu en los partidos de Champions es increíble. Todo el equipo tenemos ganas de volver a casa para jugar partidos de Champions. Sabemos que va a ser difícil, pero tenemos calidades y la oportunidad de ganar este tipo de partidos también. Con el apoyo de la afición y con nuestro trabajo, tengo la confianza de que podemos hacer algo importante", aseguró.
Tchouaméni fue protagonista del 'Real Talks' en los medios del club blanco, donde reconoció que su técnico, Álvaro Arbeloa, le ha pedido que de un paso al frente en ataque y ha respondido con goles ante Benfica y Celta de Vigo.
"El míster me ha pedido que suba un poquito más con el equipo y tengo la oportunidad de marcar más goles. Sé lo que tengo que hacer en el campo, ganar balones, intentar jugar con mis compañeros y dar energía, ser un líder también. Intento ayudar lo máximo que puedo", manifestó.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT