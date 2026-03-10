Aunque tenga siete bajas; el Real Madrid siempre es favorito

Héctor Cantú

Optimismo total es lo que hay en el seno del Real Madrid de cara al partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, donde enfrentarán al Manchester City.

Para Álvaro Arbeloa, técnico merengue, no importa que su equipo llegue con algunas bajas sensibles. Para él, no es ninguna desventaja, pues el cuadro merengue, siempre es el rival a vencer.

“Si dije que el Real Madrid siempre es favorito es lo que pienso. El Real Madrid no se siente nunca menos que nadie. Da igual las circunstancias y a quién tengamos enfrente. No nos sentimos inferiores a nadie”, detalló en conferencia de prensa.

En este mismo escenario, fue el propio Arbeloa quien colocó en la figura de Vinícius Júnior el liderazgo del equipo para el duelo a disputarse en el Santiago Bernabéu.

“Mientras esté Vinícius Junior va a ser muy importante. Tenemos bajas de jugadores fundamentales del equipo, algunos de los mejores del mundo y Vinícus está asumiendo muchísima responsabilidad. Es nuestro baluarte ofensivo y necesitamos lo mejor de él si queremos eliminar al Manchester City”, agregó.

Y es que para este partido, Arbeloa, quien asegura tener un as bajo la manga para salir adelante del enfrentamiento, no podrá contar con Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo, Álvaro Carreras, Éder Militao, Dani Ceballos y David Alaba.

Sobre el Manchester City, Arbeloa aseguró conocer bien al equipo de Guardiola, sn embargo, confesó que la base de su plan es poder hacer una marcación perfecta a los futbolistas rivales y no perder la concentración.