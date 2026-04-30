Atlético pendiente de Julian Alvarez y Giuliano Simeone previo a la Champions League

Redacción FOX Deportes

Diego Simeone cambió toda la alineación de Atlético de Madrid en Valencia, por el desgaste del partido de ida y por la proyección del once para la vuelta de las semifinales de Champions League contra Arsenal, pendiente de Julián Alvarez y Giuliano Simeone, con la alternativa de Álex Baena. Dale al 𝐩𝐥𝐚𝐲 y disfruta de las mejores acciones de nuestro triunfo en Mestalla.



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‘La Araña’, máximo goleador del equipo este curso, con 20 goles entre todas las competiciones, uno más que Alexander Sorloth, con 19, sufrió un esguince de tobillo en el duelo del pasado miércoles contra el conjunto londinense. La previsión es que llegue al choque, pero todo dependerá de su evolución, a la espera, además, de si es o no titular.

El argentino, titular indiscutible en condiciones normales, no jugó este sábado ante Valencia, como tampoco lo hizo Giuliano Simeone, con un golpe en la cintura que obligó a su sustitución al descanso del encuentro contra el Arsenal. Ahora surgen las dudas para el once, a la espera del entrenamiento vespertino en el estadio Emirates de Londres.

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En esa situación aparece la opción de Álex Baena, suplente en la ida contra el Arsenal y convocado para Valencia, pero sin un solo minuto en el transcurso del encuentro, y rumbo a la vuelta contra el conjunto londinense con posibilidades de formar de inicio, dependiendo de la evolución de los dos lesionados que sufre el once tipo del Atlético.

La idea inicial, después de las pruebas del pasado jueves, es que los dos lleguen al encuentro, al igual que Alexander Sorloth, también aquejado de unas molestias en la parte posterior del muslo izquierdo durante el calentamiento del duelo de ida contra el Arsenal, aunque el atacante noruego, si Julián Alvarez está completamente listo para jugar de inicio, apunta al banquillo en Londres.