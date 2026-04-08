Atlético de Madrid está "donde quiere estar" ante el Barcelona

Redacción FOX Deportes

Ya Julián Álvarez avisó que la eliminatoria por los cuartos de final frente al Barcelona no está cerrada, a pesar del "resultado importante" conquistado en el partido de ida que se disputó en el Camp Nou.

"El resultado es importante pero nada está cerrado. Quedan 90 minutos, si bien sabemos de la ventaja que tenemos ahora y debemos aprovecharla en casa, con nuestra gente. No va a ser fácil, pero estamos donde queremos estar", dijo el delantero del Atlético de Madrid tras el 2-0 de su equipo.

Julián fue clave en la victoria del Atlético con el primer gol al filo del descanso, al anotar un tiro libre directo para batir al portero a Joan Garcia.

Poesía pura el gol de Julián Álvarez para desarmar al Barcelona

"Ayer entrenamos y no había metido ni una. Lo importante era hoy, fue en un momento clave y de gran ayuda para el equipo", reconoció el jugador de 26 años.

Con su gol, el delantero campeón del mundo en 2022 ya suma nueve tantos en la presente edición de la Champions League, pero espera que "sean muchos más", a medida que su equipo pueda seguir avanzando en esta competición.

El partido de vuelta se disputará el 14 de abril en el Estadio Metropolitano, donde el 'Atleti' deberá hacer valer la localía para darle valor a este gran resultado como visitante y así clasificar a las semifinales.