Atalanta, en las alturas de la Champions League tras vencer al Chelsea

Enrique Gómez

De pronto, el Atalanta está posicionado entre los mejores equipos de la Champions League.

Tras remontar al Chelsea en la sexta jornada de la fase de liga, ‘la Diosa’ conquistó su cuarta victoria del torneo y escaló a los puestos que clasifican directo a los octavos de final del gran torneo europeo.

Victoria 2-1 del Atalanta sobre el Chelsea, que sigue perdiendo fuerza en la Premier y en la Champions.

Pese a irse abajo en el marcador contra un club que tiene una de las plantillas más impresionantes del mundo (1.1 billones de dólares según Transfermarkt), el equipo de Bérgamo (459 millones de euros) tuvo el oficio para remontar y supo sufrir en los últimos minutos, con el equipo ‘blue’ volcado al frente.

Así fueron los goles de este partido en la Lombardía:

· 0-1 (25’): Joao Pedro se barrió casi pegado a primer poste para anticipar una diagonal

· 1-1 (55’): Gran centro de De Ketelaere que Gianluca Scamacca solo tuvo que tocar con la cabeza

· 2-1 (83’): Golazo de Charles De Ketelaere. Tiro a la base del poste que sorprendió al arquero

Gran resultado para el Atalanta, que estuvo a punto de ceder en el último minuto del tiempo de compensación, cuando el Chelsea se encontró un balón suelto cerca del área chica, pero el arquero Marco Carnesecchi estuvo heroico al rechazar lo que fue la última jugada del partido.

Con este resultado y a falta de la mitad de los partidos de la secta fecha, el Atalanta dormirá como tercer lugar de la fase de liga de la Champions League con 13 puntos, mientras que el Chelsea, de momento, se ubica 11° con 10 unidades, pero podría caer más puestos una vez que concluya la jornada.

Los ‘Blues’ se han ido diluyendo en las últimas semanas tanto en liga como en Champions y ahora fue Atalanta quien lo aprovechó para dar un gran paso a falta de dos partidos para que cierre la primera fase.