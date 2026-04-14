Arsenal, un invicto que termina con las ilusiones de proeza del Sporting Lisboa

Héctor Cantú

El Arsenal tiene un pie y medio en las semifinals y buscará sellar su presencia en esta ronda ante el Sporting CP de Portugal.

Para el equipo luso, la remontada luce por demás complicada considerando que en casa no pudieron obtener una ventaja que les hubiera permitido llegar al duelo decisivo con mayor ventaja.

Los Gunners, además de la ventaja obtenida en los primeros 90 minutos de juego, cuentan a su favor con el récord invicto de la temporada y de tener como referente inmediato el que nunca ha perdido contra el Sporting CP en los duelos directos.

El Arsenal tiene un récord de 3 victorias 3 empates en el historial directo contra el cuadro lusitano que buscará un verdadero milagro en suelo inglés.

Arsenal sumó una jornada más sin perder en la Champions League

La cifra más impresionante del Arsenal que aniquila las opciones del Sporting, es que solo ha perdido dos de sus últimos 21 partidos en Champions League, una cifra que lo ubica como uno de los equipos más duros de vencer en el futbol europeo actual.

Para el cuadro rojo el futbol le ha dado la posibilidad de tener una revancha inmediata luego de que en el torneo pasado, también llegara a semifinales, instancia donde fue eliminado por el PSG, actual campeón de Europa.