Arsenal quiere unirse a la lista de 'los invencibles' en la Champions League

Héctor Cantú

El Arsenal ha avanzado en la Champions League tras imponerse en el marcador global 1-0 al Sporting CP y con ello ha logrado mantener su etiqueta de invicto.

Hay una selecta lista de clubes que han levantado ‘La Orejona’ sin haber perdido un solo partido en el camino del torneo de clubes, algo que en el pasado, lograron clubes como el Liverpool, Ajax, Manchester City, Manchester United, Barcelona, Real Madrid y el Inter.

El tifo del Arsenal del que todos se están burlando

El último en lograrlo fue el Real Madrid en la temporda 2023-2024, en la última edición de la Champions League en la que no fue eliminado.

De conseguirlo, el Arsenal se convertiría en el cuarto equipo inglés en irse sin derrota alguna en una edición de Champions League. Con el antiguo formato lo logró el Nottingham Forest (1978-1979) y el Liverpool (1980-1981 y 1983-1984).

Ya con el nuevo formato lograron la hazaña el Manchester United en dos ocasiones (1998-1999 y 2007-2008) y el Manchester City en el ciclo 2022-2023.

Hasta el momento, el Arsenal suma 10 victorias y 2 empates y en las semifinales se medirán a un Atlético de Madrid imparable que llega a tope luego de haber eliminado al Barcelona.