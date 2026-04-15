Publicación: jueves 16 de abril de 2026

Héctor Cantú

Arsenal quiere unirse a la lista de 'los invencibles' en la Champions League

El equipo inglés sueña con ser un campeón invicto más en el torneo

El Arsenal ha avanzado en la Champions League tras imponerse en el marcador global 1-0 al Sporting CP y con ello ha logrado mantener su etiqueta de invicto.

Hay una selecta lista de clubes que han levantado ‘La Orejona’ sin haber perdido un solo partido en el camino del torneo de clubes, algo que en el pasado, lograron clubes como el Liverpool, Ajax, Manchester City, Manchester United, Barcelona, Real Madrid y el Inter.

El tifo del Arsenal del que todos se están burlando

Se suponía que el tifo del Arsenal para las semifinales de la Champions League debía ser memorable y quizá sí lo fue.
El tifo se hizo viral, sí, pero por las burlas acerca de su extrama simpleza: una lona gigante con el escudo sintetizado del club,
El legendario Arsene Wenger tuvo que ver este intento de tifo desde las tribunas del Emirates Stadium.
Los tifos deben ser creativos, alegóricos, incluso con elementos míticos que exalten la cultura de un equipo previo a un gran partido, pero en lugar de eso, el Arsenal agigantó el cañón de su escudo oficial.
Antes del gol del Dembelé (para el 1-0), los 'Gunners' ya estaban perdiendo el partido de ida.

El último en lograrlo fue el Real Madrid en la temporda 2023-2024, en la última edición de la Champions League en la que no fue eliminado.

De conseguirlo, el Arsenal se convertiría en el cuarto equipo inglés en irse sin derrota alguna en una edición de Champions League. Con el antiguo formato lo logró el Nottingham Forest (1978-1979) y el Liverpool (1980-1981 y 1983-1984).

Ya con el nuevo formato lograron la hazaña el Manchester United  en dos ocasiones (1998-1999 y 2007-2008) y el Manchester City en el ciclo 2022-2023.

Hasta el momento, el Arsenal suma 10 victorias y 2 empates y en las semifinales se medirán a un Atlético de Madrid imparable que llega a tope luego de haber eliminado al Barcelona.

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