Álvaro Carreras será el primer cambio de Real Madrid en la vuelta ante Bayern Munich

Oscar Sandoval

No hay tiempo que perder para Real Madrid que después de la derrota ante Bayern Munich en Champions League tiene que preparar el duelo de este viernes contra Girona y la vuelta contra el conjunto ‘Bávaro’ en la que se podría descartar la presencia de Álvaro Carreras.

Carreras fue el principal señalado en la derrota de la ida, no estuvo fino y falló en dos ocasiones que terminaron influyendo directamente en el marcador. El lateral no pudo con la tarea de cubrir a Michael Olise y será el primer cambio para el juego en Munich.

Real Madrid publicó fotografías del entrenamiento de este miércoles y la buena noticia para Álvaro Arbeloa fue que Ferland Mendy entrenó al parejo de sus compañeros, podría estar disponible ante Girona, tomar ritmo y entrar al XI de inicio el próximo miércoles.

El francés fue titular en el primer duelo de la eliminatoria ante Manchester City y contuvo a la ofensiva del cuadro inglés, sin embargo, una lesión muscular lo dejó fuera desde entonces y volvería ante Bayern en un momento de urgencia para evitar que Olise siga haciendo daño por esa banda.