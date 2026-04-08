Oscar Sandoval
Álvaro Carreras será el primer cambio de Real Madrid en la vuelta ante Bayern Munich
Carreras quedó exhibido en la ida y Álvaro Arbeloa recuperó a su sustituto
No hay tiempo que perder para Real Madrid que después de la derrota ante Bayern Munich en Champions League tiene que preparar el duelo de este viernes contra Girona y la vuelta contra el conjunto ‘Bávaro’ en la que se podría descartar la presencia de Álvaro Carreras.
Carreras fue el principal señalado en la derrota de la ida, no estuvo fino y falló en dos ocasiones que terminaron influyendo directamente en el marcador. El lateral no pudo con la tarea de cubrir a Michael Olise y será el primer cambio para el juego en Munich.
Real Madrid publicó fotografías del entrenamiento de este miércoles y la buena noticia para Álvaro Arbeloa fue que Ferland Mendy entrenó al parejo de sus compañeros, podría estar disponible ante Girona, tomar ritmo y entrar al XI de inicio el próximo miércoles.
El francés fue titular en el primer duelo de la eliminatoria ante Manchester City y contuvo a la ofensiva del cuadro inglés, sin embargo, una lesión muscular lo dejó fuera desde entonces y volvería ante Bayern en un momento de urgencia para evitar que Olise siga haciendo daño por esa banda.
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