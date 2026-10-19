Vincent Kompany es hospitalizado tras sufrir un colapso

EFE

El entrenador del Bayern Munich, Vincent Kompany, ha sido ingresado este viernes en un hospital tras sufrir un colapso cuando observaba un entrenamiento del equipo amateur, según informó el club muniqués.

"Kompany será examinado minuciosamente en el hospital y permanecerá bajo atención médica", indicó el Bayern Munich en un breve comunicado en el que señaló que los entrenamientos y demás obligaciones serán asumidos por el equipo del belga hasta nuevo aviso.

"La salud de Vincent Kompany tiene para nosotros máxima prioridad. En el FC Bayern haremos todo porque se recupere rápidamente", declaró el director deportivo Max Eberl.

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"Vinnie recibirá todo el apoyo y atención médica necesaria y todo el tiempo que necesite. Su equipo de entrenadores, en el que confiamos plenamente, asume sus tareas. Todo el FC Bayern desea a Vinnie una pronta recuperación".

De acuerdo con el tabloide Bild, Kompany ya había sufrido una infección viral la semana pasada que había debilitado su organismo y el lunes pasado estuvo ausente del entrenamiento por este motivo, lo que le llevó a ser examinado por los médicos del equipo.

Según las fuentes de este medio, tras venirse abajo, el entrenador tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital de la capital bávara, en un incidente "dramático" que dejó conmocionados a los presentes.