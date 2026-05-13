Stuttgart y Hoffenheim por el último boleto de la Bundesliga a la Champions League

Oscar Sandoval

La última jornada de la Bundesliga revelará al equipo que acompañará a Bayern Munich, Borussia Dortmund y RB Leipzig a la próxima edición de la Champions League, son dos clubes los que se ilusionan con volver al torneo, pero uno se quedará en el camino.

Stuttgart tiene en sus manos la oportunidad de disputar la Liga de Campeones por quinta ocasión en su historia y después de una temporada de ausencia, cierra la liga contra Eintracht Frankfurt y la complejidad es que lo hace como visitante y con la obligación de ganar.

El panorama es muy diferente para Hoffenheim que necesita sumar los tres puntos contra Borussia Mönchengladbach y esperar un tropiezo de Stuttgart para escalar a la cuarta posición de la tabla y consumar su regreso a la ‘Champions’ luego de ocho años y su debut en el torneo en 2019.

Un resultado separa a Stuttgart y Hoffenheim del mejor torneo a nivel de clubes de Europa, solo uno tendrá premio y el otro deberá conformarse con la Europa League como consolación.