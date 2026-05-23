Paderborn jugará en la Bundesliga tras mandar a Wolfsburg a segunda división

Oscar Sandoval

Paderborn se repuso a un gol de vestidor y remontó la promoción en la Bundesliga para mandar a la segunda división a Wolfsburg, regresó al máximo circuito después de siete temporadas gracias a un gol de Laurin Curda en tiempo extra.

Wolfsburg descendió por primera vez en la era Bundesliga luego de caer 2-1 con Paderborn que vuelve a la primera división del futbol alemán después de seis años, el gol de Dženan Pejčinović a los dos minutos de juego parecía asegurarle la permanencia, pero el sueño se convirtió en pesadilla.

Filip Bilbija revivió al ‘Brutal de Alemania’ a los 37 minutos y a partir de ahí comenzó otro partido que dominaron los locales, pero mantener a raya a ‘Los Lobos’ no era suficiente para dar la sorpresa.

El tiempo reglamentario terminó con el empate a uno y fueron necesarios los tiempos extra para encontrar un ganador que fue Paderborn tras un gol de Laurin Curda a los 99 minutos luego de aparecer por sorpresa en el área para rematar en el segundo poste un centro cruzado desde la banda izquierda.

Wolfsburg no fue capaz de revertir la situación y como a lo largo de la temporada, reflejó su bajo nivel futbolístico y Paderborn consiguió su tercer ascenso luego de hacerlo en 2014 y 2019.