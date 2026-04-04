Nico Schlotterbeck amplía su contrato con el Borussia Dortmund

EFE

El jugador internacional alemán Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund, renovó su contrato hasta 2031, informó el equipo alemán este viernes mediante un comunicado.

"Me alegro de haber ampliado mi contrato con el Borussia Dortmund", señaló en el comunicado el zaguero alemán, quien reconoció haberse "tomado su tiempo" antes de tomar la decisión de su renovación.

"Mi objetivo es ganar títulos en el Borussia Dortmund", abundó el jugador, que desde que llegó al equipo germano un total de 10 goles y 18 asistencias en 155 partidos.

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El defensa germano, de 26 años, se incorporó al equipo de Dortmund en 2022 procedente del Freiburg, y la ampliación de su contrato es algo de "gran importancia" para la entidad, según dijo Carsten Cramer, portavoz de la dirección del club.

En su comunicado, el Borussia Dortmund no dio detalles sobre el acuerdo económico alcanzado con el futbolista, cuyo contrato inicialmente terminaba en 2027.