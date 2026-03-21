A Borussia Dortmund se le escapaba la Bundesliga, pero reaccionó

Redacción FOX Deportes

Doblegado al descanso por 0-2 por Hamburg, la reacción de Borussia Dortmund fue imponente en el segundo tiempo, en el que atacó y arrinconó a su rival hasta que lo noqueó en 10 minutos, un margen en el que logró tres goles para insistir en la persecución de Bayern Munich.

Had us in the first half. pic.twitter.com/NlI4gcIFXi — Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 21, 2026

Todavía son nueve puntos de diferencia respecto a la cima del vigente campeón, pero la derrota habría sido fatal en ese sentido, porque habría disparado la distancia hasta los 12 y habría sido definitiva, si no lo es ya la actual, por mucho empeño que le ponga el Dortmund.

Hamburg presionó y recuperó el balón en campo contrario para activar el 0-1 en el minuto 19. El servicio fue de Mikelbrencis por la derecha, el remate con la izquierda correspondió a Otele para superar a Kobel, lanzado a la desesperada para evitar el gol. No logró ni siquiera tocarlo.

Two goals in 6 mins. 🇩🇿🥶 pic.twitter.com/tq6OATM216 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 21, 2026

Sambi Lokonga agrandó la diferencia con el 0-2 para los locales, en el 38. La pérdida, otra vez fruto de la presión alta visitante, fue esta vez de Félix Nmecha, el pase filtrado fue de Fabio Vieira y el gol de Lokonga para añadir aún más dificultad al desafío que necesitaba el Dortmund, que erró una pena máxima por medio de Nmecha en el 44. La confirmación de la nefasta primera parte del equipo amarillo.

Nico Kovac intervino en el descanso: reemplazó a Adeyemi para dar entrada a Guirassy y a Reggiani, señalado en el primer gol, por Bensebaini. Ahí irrumpieron en el encuentro los dos goleadores. El paradón de Heuer Fernandes a Nmecha nada más volver al partido causó más frustración al Borussia Dortmund, que reaccionó con toda su fuerza.

Otra pena máxima, ya en el minuto 71, sí la marcó Bensebaini, sutil, con la izquierda, casi por el medio, engañado el portero y transformado el 1-2 que desató aún más su rebelión.

Empató el choque el conjunto local, tras dos remates de Guirassy con un cuarto de hora por jugarse. Y fue más allá, logrando el 3-2 anotado por Bensebaini, de nuevo de penalti, en el 83 para culminar la remontada e insistir, en la Bundesliga, que aún sigue demasiado lejos.