Miguel Gutiérrez para cubrir el hueco en la defensa de Bayer Leverkusen

Redacción FOX Deportes

Bayer Leverkusen anunció el fichaje del lateral izquierdo español Miguel Gutiérrez, procedente de Napoli, con el que firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2031.

Our new arrival! ✍️ pic.twitter.com/cFuho60bI4 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 5, 2026

El defensor madrileño, de 25 años, llega al conjunto alemán tras una temporada en la Serie A, a la que se incorporó el verano pasado después de su etapa con Girona. Formado en la cantera de Real Madrid, disputó 36 partidos oficiales con Napoli y conquistó la Supercopa de Italia.

El internacional español Sub-21 aseguró que Bayer Leverkusen lo ha "impresionado mucho en los últimos años" y destacó la buena reputación del club tanto en Italia como en España.

Miguel Gutiérrez se convierte en uno de los refuerzos del conjunto alemán para la temporada 2026/27. Portará el dorsal 3 y cubrirá la vacante que dejó Alejandro Grimaldo en el lateral izquierdo.