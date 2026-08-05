Brahim Díaz reveló la exigencia de José Mourinho en el Real Madrid

EFE

Brahim Díaz, aseguró que su equipo debe "seguir ganando" porque "es el Real Madrid"; por lo tanto afrontan cada partido con la obligación de prepararlo "al máximo".

Tras su participación con Marruecos en el Mundial, donde cayó eliminado en los cuartos de final ante Francia, el atacante marroquí pasó el reconocimiento médico antes de ponerse a las órdenes de Jose Mourinho y comenzó la que será su sexta temporada en el club 'merengue', entidad por la que fichó en enero de 2019 procedente del Manchester City.

"Tenía muchas ganas de volver, de estar aquí, de ver a los compañeros, de que empiece la temporada y contento de poder está de vuelta", dijo a Real Madrid Televisión el futbolista que acaba de cumplir 27 años.

En cuanto a los entrenamientos, hizo una valoración positiva de ellos, donde destacó que toda la plantilla está invirtiendo "mucho esfuerzo e intensidad" en cada uno de ellos.

"Nos está viniendo muy bien para preparar la temporada, que es lo importante, estar al cien por cien. Está siendo una preparación muy buena", afirmó.

Es la primera vez que el número 21 se pone a las órdenes de Jose Mourinho y comunicó que el nuevo cuerpo técnico está "muy bien preparado" además de los buenos consejos que les da a los jugadores el nuevo entrenador del Real Madrid en cuanto a la intensidad y a la calidad individual.

"Que nos sacrifiquemos los unos a los otros y que seamos un equipo" es el mensaje que mandó Mourinho a su nueva plantilla, según confesó Brahim Díaz.

A nivel personal, se encuentra en un "gran momento" y expresó que quiere seguir "disfrutando" tanto en el campo como en su vida personal, cuya principal novedad es que acaba de casarse.

"Estoy al cien por cien para ayudar al equipo. Veo al madridismo contento con mi fútbol y voy a dar lo mejor de mí. Esto es el Real Madrid y hay que ganar títulos", sentenció Brahim.