La Bundesliga le ofrece un proyecto sin comparación a Martín Demichelis

Oscar Sandoval

Martín Demichelis tendría sobre la mesa una oferta para dirigir a RB Leipzig, un equipo que se metió entre los protagonistas del futbol alemán y que cada temporada aspira a jugar la Champions League.

Un proyecto ilusionante que el argentino no quiere desechar porque es la mejor propuesta hasta el momento en su carrera como técnico después de pasar sin pena, ni gloria por River Plate, Rayados y Mallorca en donde no pudo evitar el descenso.

Leipzig es un lienzo en blanco y le ofrece a Demichelis debutar en la Liga de Campeones, además de un equipo para competir por los primeros lugares del futbol alemán, pasaría de dirigir en la segunda división española a la Bundesliga y con un cuadro competitivo que busca su primer título de liga.

De concretarse, el estratega argentino deberá aprovechar la oportunidad y realizar un buen trabajo al frente de los ‘Toros Rojos’ para seguir dando pasos adelante en su carrera, otro fracaso podría alejarlo definitivamente del futbol europeo.