EFE

Harry Kane, delantero del Bayern Munich y de la selección inglesa, sufrió este viernes “una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo izquierdo” en el partido ante el Colonia y estará fuera de competencia “los próximos meses”, mientras que el francés Michael Olise sólo tiene una “contusión” en un pie.

Así lo anunció el parte médico del club alemán sobre ambos jugadores, el atacante británico cambiado en el minuto 20 y el mediocampista ofensivo galo en el descanso del duelo de la Bundesliga de este viernes, disputado en el Allianz Arena de Múnich y que concluyó con empate en el marcador y con el liderato de la competición germana en peligro para su equipo.

Harry Kane sustained a syndesmosis ligament tear in his left ankle during this evening’s home match against 1. FC Köln. This was confirmed by an examination carried out by FC Bayern’s medical department. The 33 year-old will be sidelined for the next few months.



Get well soon,… pic.twitter.com/MnSN9uY6jA — FC Bayern (@FCBayernEN) November 20, 2026

“Harry Kane sufrió una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo izquierdo. La lesión fue confirmada tras los estudios realizados por el departamento médico del FC Bayern. El delantero inglés estará fuera de los terrenos de juego durante los próximos meses”, comunicó el Bayern Munich a través de sus canales oficiales.

“Te deseamos una pronta recuperación, Harry”, añadió el club, que no especificó cuántos meses deberá permanecer fuera de acción el ganador del Ballon d'Or.

? ¡Se encienden las alarmas!



El Balón de Oro, Harry Kane, sale lesionado del campo de juego.



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La baja de Kane, goleador en diez ocasiones en 16 partidos esta campaña con el Bayern, aparte de haber dado otras diez asistencias, y máximo anotador de la Nations League con Inglaterra, es sumamente importante para su club. En el caso de su selección, no jugará hasta el próximo 27 de marzo, cuando se mida a Noruega en cuartos de final del citado torneo, por lo que ya podría estar listo para entonces.