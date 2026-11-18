EFE
Harry Kane sufrió lesión y estaría fuera varios meses
El delantero salió del campo al minuto 20 del partido entre Bayern Munich y colonia
Harry Kane, delantero del Bayern Munich y de la selección inglesa, sufrió este viernes “una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo izquierdo” en el partido ante el Colonia y estará fuera de competencia “los próximos meses”, mientras que el francés Michael Olise sólo tiene una “contusión” en un pie.
Así lo anunció el parte médico del club alemán sobre ambos jugadores, el atacante británico cambiado en el minuto 20 y el mediocampista ofensivo galo en el descanso del duelo de la Bundesliga de este viernes, disputado en el Allianz Arena de Múnich y que concluyó con empate en el marcador y con el liderato de la competición germana en peligro para su equipo.
“Harry Kane sufrió una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo izquierdo. La lesión fue confirmada tras los estudios realizados por el departamento médico del FC Bayern. El delantero inglés estará fuera de los terrenos de juego durante los próximos meses”, comunicó el Bayern Munich a través de sus canales oficiales.
“Te deseamos una pronta recuperación, Harry”, añadió el club, que no especificó cuántos meses deberá permanecer fuera de acción el ganador del Ballon d'Or.
La baja de Kane, goleador en diez ocasiones en 16 partidos esta campaña con el Bayern, aparte de haber dado otras diez asistencias, y máximo anotador de la Nations League con Inglaterra, es sumamente importante para su club. En el caso de su selección, no jugará hasta el próximo 27 de marzo, cuando se mida a Noruega en cuartos de final del citado torneo, por lo que ya podría estar listo para entonces.
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