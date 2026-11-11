Harry Kane va por otro récord histórico con Inglaterra

Oscar Sandoval

Harry Kane está a un partido de escribir otra página de oro en la historia de Inglaterra y el enfrentamiento contra Croacia en la Nations League será especial para el delantero, quien se convertirá en el futbolista con más encuentros internacionales de los ‘Tres Leones’. El atacante superará la marca de Peter Shilton y sumará otro récord a su extraordinaria trayectoria con la selección.

“It’s one of the biggest milestones of my career.” ?️



The skipper himself on his record-breaking appearance for the #ThreeLions ? pic.twitter.com/FiEwBouest — England (@England) November 11, 2026

Kane ha sido el gran referente de Inglaterra durante la última década. Debutó con la selección mayor en 2015 y necesitó apenas unos instantes para marcar su primer gol ante Lituania. Desde entonces, comenzó a construir una carrera internacional que lo ha llevado a convertirse en uno de los futbolistas más importantes en la historia del conjunto inglés.

El delantero es el máximo goleador histórico de los ‘Tres Leones’, con 91 anotaciones, y también presume de ser el futbolista que más veces ha portado el gafete de capitán. Kane ha liderado al equipo en 92 de sus 125 compromisos internacionales, números que reflejan su importancia dentro de la selección y el legado que ha construido en 11 años.

Kane disputará su partido número 126 con Inglaterra y dejará atrás los 125 encuentros de Peter Shilton para convertirse en el futbolista con más internacionalidades en la historia de los ‘Tres Leones’ y seguir agrandando una leyenda que todavía tiene capítulos por escribir.