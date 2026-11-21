Redacción FOX Deportes

Bayern Munich recibió un duro golpe con la lesión de Harry Kane, quien fue operado con éxito durante la noche del viernes al sábado después de sufrir una rotura de ligamento en el tobillo izquierdo. El delantero inglés se lesionó durante el empate 1-1 contra Köln en la Bundesliga y estará alejado de las canchas durante los próximos meses.

????? ???? ????????? ?????????? ???????@HKane underwent successful surgery overnight following the syndesmosis ligament tear in his left ankle, which he sustained in yesterday’s Bundesliga match against 1. FC Köln. The 33-year-old will now… pic.twitter.com/HuBc5d9SPS — FC Bayern (@FCBayernEN) November 21, 2026

“Harry Kane fue operado con éxito esta misma noche tras la rotura del ligamento sindesmal del tobillo izquierdo que sufrió ayer en el partido de la Bundesliga contra el Colonia”, informó Bayern Munich a través de un comunicado oficial en el que confirmó la gravedad de la lesión del atacante.

“El jugador, de 33 años, comenzará ahora su programa de rehabilitación”, agregó el conjunto ‘Bávaro’, que también señaló que Kane será baja durante “los próximos meses”. El reciente ganador del Balón de Oro comenzará su recuperación con el objetivo de volver a competir, aunque el club no estableció una fecha exacta para su regreso.

Los números reflejan la importancia de Kane en el ataque del Bayern Munich. El delantero había disputado 16 partidos esta temporada, con 10 goles y 11 asistencias, una participación directa en 21 anotaciones. El conjunto ‘Bávaro’ pierde a una de sus principales figuras en un momento importante de la temporada y tendrá que encontrar soluciones ofensivas mientras espera la recuperación de su goleador.