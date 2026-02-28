Emre Can es baja con Borussia Dortmund lo que resta de temporada

Redacción FOX Deportes

Emre Can se perderá lo que resta de la temporada, el Mundial 2026 y el inicio del siguiente curso luego de sufrir la rotura de ligamento cruzado de la rodilla en el clásico del futbol alemán entre Borussia Dortmund y Bayern Munich.

Unfortunate news to end the weekend. Emre Can sustained a cruciate ligament tear in his left knee during the match against Bayern.



ℹ️ https://t.co/UTmPtr9Qak pic.twitter.com/3nxUBj2qC2 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 1, 2026

Dortmund informó que al internacional germano de 32 años, tras ser sometido a las correspondientes pruebas médicas se le ha detectado dicha rotura que le tendrá alejado de los terrenos de juego varios meses.

Sebastian Kehl, director deportivo de Borussia Dortmund, afirmó que " la lesión de Emre es muy dolorosa. No solo para él, sino para todos. Es nuestro capitán, siempre prioriza al equipo y es una pieza clave de nuestro club. Emre recibirá todo nuestro apoyo en los próximos meses para que pueda recuperarse por completo".

Tras lesionarse Emre Can tuvo que ser atendido varias veces durante la primera mitad del encuentro disputado en el Signal Iduna Park. Incluso sus compañeros pidieron el cambio, pero el insistió en continuar en el césped hasta que en la prolongación del periodo volvió a caer al suelo y, con visibles gestos de dolor, fue reemplazado.