Golpe de Bayern Munich a la Bundesliga tras un clásico espectacular

Oscar Sandoval

Bayern Munich derrotó 3-2 a Borussia Dortmund en una edición de ‘Der Klassiker’ que fue espectacular, se jugaba parte del campeonato y los dos equipos así lo entendieron, al final, un gol de Joshua Kimmich a los 87 minutos dejó al equipo ‘Bávaro’ con una mano en el título.

𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐚 𝐠𝐚𝐦𝐞. 𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐚 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭. 𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐚 𝐭𝐞𝐚𝐦!



A hard-fought 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗥𝗬 in Der Klassiker 🙌🔴 pic.twitter.com/NlGOtOQfof — FC Bayern (@FCBayernEN) February 28, 2026

Dortmund estaba obligado a dar el golpe en el clásico alemán para recortar distancias en la carrera por el liderato y planteó un partido para ganar, tuvo el resultado a su favor y más tarde vino de atrás para igualarlo, vendió cara la derrota, pero quedó a 11 puntos del líder y parece que todo terminó.

El ida y vuelta de lado a lado marcó un duelo que cambió con la efectividad de los locales que consiguieron la ventaja a los 26 minutos después de un cabezazo de Nico Schlotterberck, un primer tiempo de ensueño provocaba ilusión en Dortmund.

Harry Kane le dio vuelta al marcador con un doblete, empatando al 54 y poniendo por delante al conjunto ‘Bávaro’ con un penal al 70 que Gregor Kobel estuvo a punto de atajar.

El equipo de amarillo y negro que se alejaba del plato de campeón apeló al orgullo y no tuvo opciones en el matar o morir porque a tres minutos del final apareció Kimmich para darle un golpe casi definitivo a la competencia con un disparo al ángulo que dejó a Bayern Munich de camino al bicampeonato.