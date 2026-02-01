Con doblete de Harry Kane, Bayern Munich se afianza en la cima

Redacción FOX Deportes

El Bayern Munich retomó su dominio en la Bundesliga 2025‑26 con una victoria 3‑0 como visitante ante el Werder Bremen en el Wohninvest Weserstadion.

El equipo bávaro controló la posesión desde el inicio y aunque le costó progresar en la fase inicial, terminó imponiéndose con justicia en el marcador.

La defensa local no logró contener el ritmo ofensivo liderado por su goleador principal. El triunfo reafirma al Bayern en la cima de la tabla del futbol alemán.

La apertura del marcador llegó desde el punto penal, cuando Harry Kane transformó con precisión tras una falta dentro del área al minuto 22, poniendo al Bayern por delante.

Solo tres minutos después, Kane volvió a aparecer para anotar su segundo gol del partido tras una jugada colectiva bien construida. Su doblete fue clave para desarticular cualquier intento de reacción del Bremen en el primer tiempo, además de llegar a 500 goles en su carrera.

A pesar de algunos intentos ofensivos de Werder Bremen tras el descanso, el Bayern mantuvo la calma y la estructura defensiva para neutralizar cualquier peligro. En la segunda mitad, los bávaros siguieron manejando la posesión y rondando el área rival con mayor claridad.

El dominio numérico y el control del ritmo del encuentro impidieron que Bremen generara ocasiones claras. La solidez del Bayern fue evidente en cada tramo del partido.

El resultado final de 3‑0 a favor del Bayern no solo amplía la racha de resultados positivos del líder, sino que también pone de manifiesto la influencia ofensiva de Kane en la Bundesliga.

Gracias a su contribución goleadora, el conjunto muniqués consolidó una victoria convincente lejos de casa ante un Werder Bremen que sigue luchando por puntos. El triunfo refuerza al Bayern Munich como favorito al título en la liga alemana.