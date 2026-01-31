Borussia Dortmund cumplió y recortó distancias con Bayern Munich en la Bundesliga

Redacción FOX Deportes

Dos goles en tres minutos de Serhou Guirassy, que pudo hacer otro si no hubiera fallado un segundo penalti, rescataron a Borussia Dortmund ante Hoffenheim al que venció a la desesperada, gracias al oportunismo del delantero quién lo reenganchó a la carrera por el título de la Bundesliga.

Aún es significativa la brecha con Bayern Munich, pero la victoria despierta las esperanzas en el cuadro de Nico Kovac que se estableció en segundo lugar de la tabla con tres puntos de renta sobre Hoffenheim.

Poco antes de que llegaran los goles y el partido se agitara, Guirassy pudo marcar con un tiro al larguero, pero fue en el 44 cuando Borussia tomó ventaja en un saque de esquina, un balón alto que no atrapó Diant Ramaj y que recogió Waldemar Anton para empujarlo a la red.

La reacción del equipo de Frank Schmidt fue fulgurante. Empató en el añadido antes del descanso, cuando Julian Niehues aprovechó un rebote suyo, en un remate tras un pase por la izquierda de Mathias Honsak para batir a Gregor Kobel.

La situación fue peor para el Dortmund al inicio de la segunda parte, en el 48, en una rápida transición que dirigió Eren Dinkci y que remató, desde la media luna Julian Niehues, otra vez, para poner a Heidenheim por delante.

Después llegó la hora de Guirassy que acudió al rescate. Una mano dentro del área de Niklas Dorsch fue detectada por el VAR y confirmada por el árbitro. No falló el guineano que estableció el empate en el 68. Y dos después, en un contraataque llegó el 3-2.