Bayern Munich venció a Köln y buscará una nueva marca en la Bundesliga

Oscar Sandoval

Bayern Munich comenzó el año en modo intratable y consiguió su segunda victoria consecutiva en la Bundesliga tras derrotar 3-1 a Köln, es líder con una ventaja de 11 puntos sobre Borussia Dortmund y esta temporada intentará convertirse en la mejor ofensiva de la historia.

🔔 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗛𝗘𝗥𝗘 𝗜𝗡 𝗞Ö𝗟𝗡 🔔



➕3️⃣ on the road. We still remain 𝗨𝗡𝗕𝗘𝗔𝗧𝗘𝗡 in the Bundesliga!! pic.twitter.com/64gDQ8OIYQ — FC Bayern (@FCBayernEN) January 14, 2026

El conjunto ‘Bávaro’ va solo en la carrera por el título de la Bundesliga, será su propio rival y debe proponerse diferentes objetivos para que el campeonato no sea uno más, aunque es el equipo más ganador de Alemania tiene retos pendientes y esta campaña quiere dejar huella.

Con los goles de Serge Gnabry, Kim Min Jae y Lennart Karl ante Colonia, el ‘Gigante de Baviera’ alcanzó la cifra de 66 goles y su misión será superar la barrera de los 100 tantos que no ha podido cruzar, marcó 100 en la campaña 2019/20, pero la espina sigue clavada.

Terminó la primera vuelta de la Bundesliga y el número de goles que necesita el ataque encabezado por Harry Kane en las próximas 17 jornadas es de 34, es decir un promedio de dos goles por partido para adornar el título a final de temporada.