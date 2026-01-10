Goleada de escándalo de Bayern Munich a Wolfsburg en la Bundesliga

Oscar Sandoval

Bayern Munich venció 8-1 a Wolfsburg y suma 17 jornadas sin perder en la Bundesliga, el primer juego del 2026 y la primera victoria estuvieron marcados por Luis Díaz quien asistió y anotó para confirmarse como el fichaje del año en el futbol alemán.

🔔 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘 🔔



8️⃣ (𝗘𝗜𝗚𝗛𝗧) 𝗚𝗢𝗔𝗟𝗦 sees our 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ off to an emphatic start! 🤯 pic.twitter.com/j4in5bqrAg — FC Bayern (@FCBayernEN) January 11, 2026

‘Lucho’ Díaz la está rompiendo en Alemania y sus números así lo demuestran, con su actuación de hoy llegó a 10 goles y ocho asistencias en 15 partidos, es una pieza importante y una figura en el ataque del ‘Gigante de Baviera’.

El colombiano empezó a desbordar por la banda izquierda desde el inicio del partido y a los cuatro minutos provocó un autogol de Killian Fischer, pero Wolfsburg igualó el duelo al 13 con un tiro cruzado de Dzenan Pejcinovic al minuto 13.

Los extremos en el equipo de Vicent Kompany están en constante conexión y Michael Olise metió un balón al área que remató Díaz para anotar el 2-1 a la media hora de partido, sin embargo, lo mejor de Bayern vino en la segunda mitad.

Olise aumentó la ventaja a los cinco minutos del complemento y un autogol de Moritz Jens al 53 liquidó por completamente al conjunto visitante. Los ‘Bávaros’ no tuvieron piedad y terminaron marcando otros cuatro goles en 22 minutos.

Raphaël Guerreiro anotó el quinto al 68 y Harry Kane que no podía falta a su cita con el gol, el sexto. Olise marcó uno más al 76 y Leon Goretzka cerró la cuenta al 88 para dejar a Bayern Munich a 11 puntos de distancia de Borussia Dortmund.