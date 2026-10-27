Bayern Munich prepara un premio para Harry Kane tras el Ballon d’Or

Redacción FOX Deportes

Bayern Munich quiere blindar al mejor jugador del mundo y alejar cualquier posibilidad de que Harry Kane abandone el club. El delantero inglés acaba de conquistar el Ballon d’Or y el conjunto ‘Bávaro’ prepara una renovación de contrato para asegurar la continuidad de su goleador y una de las principales figuras del futbol internacional.

Kane termina contrato al final de la presente temporada, pero su continuidad en Munich estaría cada vez más cerca de concretarse. El club quiere mantener al atacante en sus filas y el inglés encontró en el futbol alemán el escenario ideal para consolidarse entre los mejores jugadores del mundo.

Fabrizio Romano adelantó que el delantero de 33 años ya tendría un acuerdo con Bayern Munich para extender su contrato, una negociación que ambas partes habían encaminado antes de que el capitán de Inglaterra conquistara el Balón de Oro.

Harry Kane firmaría una renovación por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2029. Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del Bayern Munich, confirmó que ambas partes se encuentran “trabajando en los detalles” del nuevo convenio. El conjunto bávaro no quiere arriesgarse a perder a su principal referente ofensivo y está cada vez más cerca de asegurar la continuidad del Ballon d’Or.