Bayern Munich cerca de cerrar el fichaje de Ismael Saibari

Oscar Sandoval

Bayern Munich estaría cerca de cerrar su primera incorporación para la próxima temporada luego de negociar con PSV Eindhoven por Ismael Saibari, la operación está en marcha y serían detalles los que separan al marroquí del conjunto ‘Bávaro’.

La salida de Leon Goretkza deja un hueco en el equipo de Vincent Kompany quien necesita reforzar el mediocampo en el próximo mercado de transferencia y el elegido sería Saibari quien después de cinco temporadas en PSV está listo para dar un salto en su carrera.

Fabrizio Romano apuntó en redes sociales que el equipo alemán “está confiado en cerrar el acuerdo por Ismael Saibari la próxima semana” y aseguró que “el acuerdo ha avanzado con PSV”.

El periodista italiano explica que la transferencia está en la parte final y que Saibari realizará los exámenes médicos en Estados Unidos en donde se encuentra concentrado con Marruecos para el Mundial 2026.