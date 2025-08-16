Bayer Leverkusen gana la batalla y se llevará a la ‘Joya’ de Manchester City

Oscar Sandoval

Bayer Leverkusen estaría cerca de conseguir lo que no lograron la Roma o Girona, el préstamo de Claudio Echeverri quien pertenece a Manchester City y el argentino seguirá su proceso de adaptación al futbol europeo en Alemania con un rol estelar con ‘Las Aspirinas’.

La cercanía entre el City y Girona le abrió la oportunidad al equipo español de colocarse en posición de pelear por el préstamo del ‘Diablito’, a la batalla se sumó la Roma que buscó la compra definitiva, sin embargo, el mediocampista está en los planes del club inglés a futuro y esa posibilidad se esfumó.

Leverkusen necesitaba un futbolista con las características del argentino para ocupar el lugar de Florian Wirtz y en las últimas horas la operación se habría acelerado y Echeverri jugaría esta temporada en la Bundesliga.

Fabrizio Romano señala que los alemanes pagarán “una pequeña” cantidad por la cesión, asegura que “Echeverri pasará el reconocimiento médico este miércoles por la mañana” y aclara que el acuerdo entre clubes no incluye una cláusula de compra.