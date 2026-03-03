Yoenis Téllez, y un triunfo soñado dedicado a Cuba

Héctor Cantú

El peleador cubano Yoenis Téllez tiene como objetivo primordial el “dejar caliente la lona” para la pelea estelar entre Sebastián ‘La Torre Infernal’ Fundora y Keith Thurman en una batalla que está llamada a ser una de las mejores del año.

En entrevista para Fox Deportes, Téllez aseguró que el cambio de fecha para este combate, más allá de alterar sus planes de pelea, significó un punto a favor debidoa que siempre es importante tener tiempo para prepararse mejor de cara a un compromiso tan importante.

Téllez quiere demostrar que la derrota de agosto pasado, más allá de hacerlo más endeble, le fortaleció y ahora tiene los argumentos boxísticos para ser uno de los mejores contendientes de su división.