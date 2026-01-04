Tyson Fury, listo para volver a la actividad profesional

Héctor Cantú

El 2026 estará marcado por uno de los regresos más esperados del mundo del boxeo con la reaparición de Tyson Fury.

El ‘Rey de los Gitanos’ ha comenzado el año con trabajos intensos con la finalidad de recuperar, tanto la forma física como la boxística luego de más de un año de ausencia sobre los encordados.

La intención primera de Tyson Fury, quien tiene 37 años de edad, es volver a enfrentar a Oleksandr Usyk, la persona que lo destronó y que también lo venció en su último combate.

Sin embargo, Usyk ha sido insistente en mostrar su desinterés por volver a medir fuerzas con ‘Gypsy’ King, a quien mandó a la lona en la primera batalla.

El británico, sabiendo la complejidad que presupone medirse a Usyk, tampoco descarta medirse a Anthony Joshua en una pelea que sería de tremendo impacto en Arabia Saudita y en el Reinio Unido.

No obstante, la situación actual que vive Anthony Joshua luego de haber perdido a dos de sus amigos en un accidente de tránsito, podría dilatar este combate entre dos de los mejores exponentes de la división de los pesados del momento.