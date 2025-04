Se acabó la era de Tyson Fury

Héctor Cantú

Con el adiós de Tyson Fury del boxeo profesional se ha terminado una era grandiosa en la división de los pesos supercompletos.

Así lo ha revelado el promotor Bob Arum, quien aseguró que el pugilista británico no volverá a pelear.

Alta tensión entre Tyson Fury y Deontay Wilder, ¡No los dejaron ni acercarse!

“Si fuera un tipo que gusta de las apuestas diría que Fury no volverá a pelear. No creo que quiera pararse todas las mañanas y salir a correr y pasar, de nuevo, por la experiencia de tener que estar entrenando cuando económicamente ya no tiene para qué hacerlo”, detalló Bob Arum, quien ha estado al lado de Fury en sus últimos combates.

Este alejamiento de los encordados profesionales de Tyson Fury no es el primero, luego de que hiciera público su retiro dos ocasiones anteriores.

Tyson Fury y Oleksandr Usyk, ambos en peso pero con mucha 'mala sangre'

Tyson Fury aún no ha dado luces de querer pelear en este 2025 después de haber perdido sus dos combates en el 2024 ante Oleksandr Usyk, quien le arrebató sus títulos mundiales de la división.

Hasta el momento y con la duda de saber si continuará , o no, Tyson Fury ostenta una foja de 37 peleas profesionales donde acumula 34 victorias, 2 derrotas y 2 empate.