Shakur Stevenson regresa, ahora con Zuffa boxing

Héctor Cantú

Shakur Stevenson se ha convertido en la nueva cara de Zuffa Boxing, la empresa comandada por Danna White que ha llegado para romper paradigmas en el boxeo profesional.

El peleador estadounidense firmó un contrato multimillonario con la empresa para realizar sus próximas peleas bajo este sello.

Stevenson, quien ostenta una foja invicta, se une a la lista de grandes exponentes del deporte de los puños, además de Conor Benn, Edgar Berlanga y Ryan García.

Se espera que en las próximas semanas se oficialice el primer combate de Stevenson bajo este nuevo sello que pretende revolucionar el boxeo a nivel internacional.

El modelo de negocio resulta similar al que maneja la UFC, donde solo habrá un campeón por categoría y un escalafón de los 10 mejores combatientes por división.

Stevenson llega a esta nueva etapa en su vida luego de vencer en enero a Teofimo López para convertirse en campeón del mundo en la división de los super ligeros.