La revancha, el único camino posible para Isaac 'Pitbull' Cruz

Héctor Cantú

Para Isaac ‘Pitbull’ Cruz no hay otro camino posible que una pelea de revancha ante Lamont Roach Jr, luego de que los jueces decretaran el empate mayoritario en la batalla sostenida el sábado pasado.

Aunque el mexicano fue claro vencedor, el réferi, con un trabajo cuestionado, terminó por dejar fuera de circulación al mexicano y arrebatarle una victoria trabajada con fuerza y un boxeo de alta escuela.

'Pitbull' Cruz y la guerra de golpes ante Lamar Roach

“Yo estoy listo para la revancha. No temo a nada ni a nadie, solo pido que sea con otro réferi y otros jueces, porque los de hoy estuvieron siempre a favor de Lamont Roach”, declaró Cruz inmediatamente después de finalizar la pelea.

Aunque por ahora no se ha determinado oficialmente si en el contrato de la pelea había una cláusula de revancha, se antoja que este pleito pueda ser agendado para el primer semestre del 2026.

Por su parte, el propio Roach, quien sumó su segundo empate de manera consecutiva, también se mostró extrañado por el resultado, pues desde su perspectiva, él se llevó la victoria, de manera cerrada.

12RDs of non-stop action between @oneof1 and @isaacpitbull98 the fight ends in a majority draw. RUN THIS BACK! #PitbullRopach pic.twitter.com/wK7IVoNcRf — Premier Boxing Champions (@premierboxing) December 7, 2025

“Lo que pido es una pelea justa. Creo que me llevé la victoria por muy poco. No sé qué debo hacer, lo que sé es que no acepto este resultado en lo más mínimo. Estoy cansado de esto, yo gané la pelea”, aseguró.

Esta postura abre la posibilidad para que ambos peleadores revivan su última batalla, en otra sede y con las lecciones aprendidas del primer pleito.