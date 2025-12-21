Jake Paul no debería seguir su carrera como boxeador profesional

Héctor Cantú

Jake Paul sufrió la que es, hasta el momento la derrota más dolorosa de su carrera de las dos que empañan su historial profesional.

El youtuber fue duramente exhibido por Anthony Joshua, un excampeón mundial en plena forma que le ha demostrado que se puede subir al ring con viejas leyendas del boxeo que salieron del retiro, pero tiene muy poco que hacer en el boxeo profesional de la actualidad.

Con una terrible condición física que no le permitió completar los 8 rounds pactados para la pelea y un estilo huidizo que ensució la pelea ante Joshua, quedó demostrado que la labor de Paul en el boxeo profesional está en la promotoría y no sobre el encordado.

Julio César Chávez Jr. decepcionó ante Jake Paul

Los dos peleadores en forma a los que ha enfrentado, terminaron por llevarse la victoria ante Paul. Y aunque en sus registros hay nombres de grandes figuras del boxeo pasado, como Myke Tyson, Nate Diaz, Anderson Silva y el propio JC Chávez Jr, la realidad es que está lejos de competir en las grandes divisiones.

Jake Paul le ha dado un giro distinto al boxeo profesional. Con grandes contratos para la transmisión de las peleas y el armado de carteleras inolvidables, su labor en el boxeo deberá enfocarse, en la totalidad en estos pasajes.

Jake Paul, con la mandíbula rota y una derrota brutal ante Anthony Joshua

Aunque Jake Paul ha asegurado que regresará al boxeo profesional, la realidad es que la doble fractura de mandíbula le dejará en una posición de vulnerabilidad ante los mejores guantes del mundo.