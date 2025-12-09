Jake Paul vs. Anthony Joshua y las grandes peleas que quedan en el 2025

Héctor Cantú

Quedan pocos días del 2025 y la actividad en el boxeo mundial disminuye considerablemente para dejar, en la lista de oro, algunas batallas por demás llamativas.

A poco menos de dos semanas de que termine el año, los reflectores del boxeo mundial se centran en el altercado que sostendrán Jake Paul y Anthony Joshua, dos monstruos de los pesos pesados que se verán las caras en Miami, Florida en pelea pactada a 8 asaltos.

⏮️ The night Anthony Joshua put Francis Ngannou to sleep 😳😴 pic.twitter.com/YNLpV2iwiN — Ring Magazine (@ringmagazine) December 16, 2025

Pero esta no será la única cartelera importante para las siguientes semanas. A cuatro días del final del año, la sensación mexicana Alan Picasso sostendrá la pelea más importante de lo que va de su carrera cuando se enfrente a Naoya Inoue en la que será la última pelea del año donde esté en juego un título.

El mexicano y el monstruo japonés pelearán por el título indiscutido de la división de los Gallo, donde Inoue parte como máximo favorito al ser el poseedor de la corona máxima en esta categoría.

Naoya Inoue in the ring with his brother, WBC bantamweight world champion Takuma Inoue, ahead of his defence of his Ring and undisputed titles against Alan Picasso 🔥



The Ring V: Night of the Samurai | Live on DAZN | @RiyadhSeason | Dec 27th 🥊 pic.twitter.com/paSKlUzX50 — Ring Magazine (@ringmagazine) December 16, 2025

Previamente, en esta misma función, México y Japón librarán otra batalla en los puños de Sebastián ‘Logan’ Hernández, quien expondrá su invicto ante Junto Nakatani, también con paso perfecto en el profesionalismo en un combate que promete dejar la lona más que caliente para el número estelar.

El 2025 ha sido un año de muchas emociones y buenos resultados para los nuevos exponentes del pugilismo mexicano y la ilusión de que pueda cerrarse de la misma manera, mantendrá en máximas emociones al país antes de que finalice el presente año.