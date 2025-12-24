"Jake Paul está acabado"; piden que no vuelva a boxear

Héctor Cantú

La carrera de Jake Paul como boxeador profesional está terminada, al menos a los ojos del campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, Derek Chisora, quien, como voz autorizada, asegura que no debe pelear más.

El boxeador de los pesos pesados, luego de haber visto la paliza que Jake Paul sufrió a manos de Anthony Joshua, se aventuró a sostener que la carrera de Paul se terminó, sobre todo por la doble fractura de mandíbula que sufrió.

Jake Paul, con la mandíbula rota y una derrota brutal ante Anthony Joshua

“Este tipo (Jake Paul) no va a boxear más. Luego de la fractura de mandíbula va a tener transtorno de estrés postraumático. Tiene la mandíbula rota, en dos sitios diferentes, esto lo deja muy vulnerable”, sostuvo Chisora para un sitio especializado de boxeo.

Chisora finiquitó con otro golpe demoledor, sosteniendo que solo los verdaderos boxeadores tienen la posibilidad de sobreponerse a una lesión como la de Paul, quien más que un pugilista hecho y derecho, es un verdadero ‘youtuber’.

Jake Paul has now revealed he has a double broken jaw 😬



📸via: Jake Paul IG#JakeJoshua pic.twitter.com/VClW9cvHtx — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2025

Aunque Jake Paul ha sostenido que regresará a los encordados para 2026 para seguir construyendo grandes y vistosas carteleras, al realidad es que el papel mostrado en su última batalla lo deja contra las cuerdas para volver a enfrentarse a la élite del boxeo profesional.