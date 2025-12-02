Golpe a Terence Crawford; el CMB lo desconoce como campeón

Héctor Cantú

En medio de la celebración de la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo, realizada e Bangkok, Tailandia, el organismo ha tomado la decisión de despojar a Terence Crawford del título supermediano que obtuvo en su última pelea ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

En voz de su presidente, Mauricio Sulaimán, el CMB acusó al peleador estadounidense de incumplir con la normativa y no pagar los 300 mil dólares por derechos de sanción de sus últimas dos peleas, lo cual estaba estipulado en los contratos pertinentes.

La victoria de Terence Crawford sobre 'Canelo' Álvarez, cuadro por cuadro

“El señor Crawford, su representante y su asesor legal recibieron amplias comunicaciones sin obtener acuse de recibo o respuesta algunas. Por ello, la junta de gobernadores ha considerado declarar el título vacante en la división de los supermedianos con efecto inmediato”, detalló Sulaimán.

Let’s make things very clear… I never agreed to anything with @wbcmoro on anything, nor did my team. So stop the cap with that narrative. I’ve always been a man of my word. — Terence Crawford (@terencecrawford) December 4, 2025

De acuerdo al CMB, Crawford no habría abonado el 0.6 por ciento de las bolsas obtenidas en sus combates ante Israil Madrimov y el mexicano Saúl Álvarez.

Cabe destacar que el propio Sulaimán ha asegurado que ese dinero estaba destinado para el fondo de boxeadores que han tenido problemas financieros y necesidades de asistencia médica que están registrados con el organismo.