Espectacular nocaut en el último segundo de la pelea

Héctor Cantú

Sebastian Fundora, uno de los boxeadores más efectivos del circuito profesional, ha regalado uno de los momentos que enmarcarán el 2026, luego de lograr un espectacular nocaut en los últimos segundos de la pelea.

Fundora logró retener su título mundial del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de los superwélter tras derrotar de manera contundente a un aguerrido Ermal Hadribeaj, quien, contra todos los pronósticos, logró llevar la pelea hasta el duodécimo asalto.

Sin embargo, el desgaste de los episodios previos, hizo que el peleador albanés bajara la guardia en los segundos cuando el croómetro estaba por llegar a los tres minutos del último episodio.

BEAT THE BUZZER KO! ?⏱️ Sebastián Fundora lands the crushing final blow in the LITERAL LAST SECOND to seal the stoppage victory! ?? #FundoraHadribeaj https://t.co/fN3iqrthio — Premier Boxing Champions (@premierboxing) October 18, 2026

Esa pequeña ventana fue aprovechada por ‘La Torre infernal’ para conectar los golpes que había buscado en toda la velada: tres poderosas izquierdas que impactaron en el rostro de su oponente y lo mandaron a la lona para recibir la sentencia final del réferi.

"The finish wasn't expected to me, but a finish is a finish." ?? Sebastian Fundora reacts inside the ring after his dramatic KO victory! ?⚡️ #FundoraHadribeaj https://t.co/QcCAeIEeGg — Premier Boxing Champions (@premierboxing) October 18, 2026

El registro oficial apunta una victoria para Sebastian Fundora a los 2:59 minutos del duodécimo asalto.

"Quiero ir por el campeonato indiscutido de esta división", dijo Fundora. "Vamos a desarmar tanto a Jaron Ennis como a Josh Kelly. Igual que al último rival y al anterior. Seguiremos desarmándolos", destacó el campéón mundial tras un arduo día de trabajo.