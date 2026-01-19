El 2026, un año de absolutos retos para el boxeo mundial

Héctor Cantú

El 2026 pinta para ser un año vertiginoso para el boxeo mundial, en especial con la entrada de Zuffa Boxing, una nueva empresa que pretende cambiar la manera en la que se ha gestionado, hasta el momento, este deporte.

Desde el Consejo Mundial de Boxeo se alza la voz ante la incursión de esta entidad que supone una afrenta peligrosa, toda vez que se antepone el negocio por encima de los deseos de la afición, la integridad de los boxeadores y la labor de los promotores.

“Tenemos un plan muy ambicioso para el 2026, pero hay una entidad que quiere desestabilizarlo de una manera agresiva, prepotente y en contra de los boxeadores. Zuffa (Boxing) tiene la intención de hacer una liga como la UFC y por eso hay descontento”, detalló Mauricio Sulaimán en entrevista exclusiva para Fox Deportes.

El peligro, de acuerdo al mandamás del CMB, radica en el plan de negocio donde lo único que prevalece es el negocio y el poder económico por encima de los boxeadores, aficionados y promotores.

Ante esta situación, el Consejo Mundial de Boxeo tiene trazadas tres líneas importantes de acción para que el boxeo siga siendo el espectáculo que tantas glorias ha dado a nivel internacional hasta el momento, en especial, fortaleciendo el trabajo de los promotores y cuidando, siempre, la integridad de los boxeadores.

“El boxeo es un deporte muy diferente a los demás, es el deporte donde La liga (WBC), no tiene nada que ver con el negocio. El negocio es para los promotores y eso salva la integridad del deporte. Aquí no hay decisiones que se tomen en contra de un peleador. Por ello, queremos tener una acción proactiva para que se den las peleas buenas que el público quiere ver, mediar entre los promotores y que lleguen a acuerdos. Deseamos, también, acercarnos al peleador en todas sus facetas, incluso los ya retirados y, por supuesto, queremos encontrar el apoyo y las sociedades que impulsen el boxeo a nivel mundial. Hay que apoyar al promotor y dar todo su apoyo al boxeador”, agregó Mauricio Sulaimán.

Así, el año 2026 que recién ha comenzado apunta a ser un parteaguas en la manera en la que, hasta ahora se ha gestionado el boxeo, fortaleciendo los tres pilares más importantes para el CMB ante la inminente entrada de un modelo de negocio que pone en serios predicamentos la esencia de uno de los deportes más populares del mundo.