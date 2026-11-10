Eddy Reynoso, nombrado el mejor entrenador del 2026

Héctor Cantú

Eddy Reynoso, entrenador de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, fue reconocido como el Mejor Entrenador de Boxeo Profesional de 2026 por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El reconocimiento fue anunciado durante la Convención Anual del organismo, celebrada en Acapulco, Guerrero, donde se destacó el trabajo del preparador mexicano a lo largo del año.

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Reynoso, líder del ‘Canelo Team’, estuvo detrás de las actuaciones de destacados pugilistas como Isaac ‘Pitbull’ Cruz, Jaime Munguía, Rafael ‘El Divino’ Espinoza y Saúl Álvarez.

“Eddy Reynoso es un ejemplo de disciplina, conocimiento y pasión por el boxeo. Su trabajo va mucho más allá de preparar a un campeón para una pelea: ha construido un equipo, ha acompañado carreras extraordinarias y ha contribuido al desarrollo de nuevas generaciones. Nos llena de orgullo reconocerlo como Entrenador del Año 2026”, declaró Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.

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Durante la convención, Reynoso también reveló que trabaja en la búsqueda del próximo rival de ‘Canelo’, quien tendría previsto regresar al ring en febrero de 2027.

Con el título mundial nuevamente en su poder, el objetivo del equipo sería recuperar el campeonato indiscutido de la división.