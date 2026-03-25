Destrozó la mandíbula de Jake Paul y ahora va por la batalla más esperada de su carrera

Héctor Cantú

Después de una larga espera y de una temporada de absoluta resignación, se ha hecho oficial una de las peleas más esperadas de las últimas décadas en la división de los pesos pesados en el mundo del boxeo.

El promotor ha confirmado que Tyson Fury, uno de los máximos representantes en la historia de la categoría máxima del boxeo mundial, finalmente podrá medir fuerzas sobre el cuadrilátero ante Anthony Joshua.

✅ DONE DEAL ✅



🥊 Tyson Fury vs Anthony Joshua

📆 Q4, 2026

📺 Netflix pic.twitter.com/tgxb9VDMQB — Ring Magazine (@ringmagazine) April 27, 2026

En total, serán dos peleas la que el Joshua librará en este 2026. Primero, en julio ante Kristian Prenga en Arabia Saudita y desués, a finales de año, confrontará miradas con su compatriota Anthony Joshua.

Por ahora no han fecha definida para el combate más esperado entre dos excampeones mundiales. Solo se sabe que será en el último trimestre del año y que también será transmitido por una de las plataformas de streaming más importantes a nivel mundial.

When Tyson Fury and Anthony Joshua last crossed paths 👀 pic.twitter.com/EckdZwEuco — Ring Magazine (@ringmagazine) April 27, 2026

Joshua regresará a la actividad luego de haber destrozado la mandíbula de Jake Paul en diciembre pasado y ahora busca recuperar el trono perdido.

Hasta el momento, Joshua ostenta una foja de 29 victorias y 4 derrotas, mientras que Tyson Fury quien peleará ante Arslanbek Makhmudov en Tottenham, ostenta un récord de 35 victorias y 2 derrotas, ninguna de ellas por nocaut.