Publicación: domingo 13 de septiembre de 2026

Héctor Cantú

Brutal nocaut de Julio César Chávez Jr.

El 'Hijo de la Leyenda' ha vuelto a demostrar que sigue vigente en el pugilismo

Julio César Chávez ha vuelto a demostrar que aún le queda camino por recorrer en el boxeo profesional, luego de haber sumado un brutal nocaut a su palmarés.

‘El Hijo de la Leyenda’ sumó su tercera victoria consecutiva luego de superar a Jeison Troncoso en Puebla, México.

Chávez se anotó así el nocaut más rápido de su carrera luego de enviar a la lona a su rival en los segundos finales del primer episodio.

Una derecha portentosa envió a la lona a su oponente sin que pudiera ponerse de pie durante el conteo de protección.

Julio César Chávez, el invitado sorpresa de la Selección Mexicana
Julio César Chávez, el invitado sorpresa de la Selección Mexicana
Julio César Chávez, el invitado sorpresa de la Selección Mexicana
Julio César Chávez, el invitado sorpresa de la Selección Mexicana
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Julio César Chávez, el invitado sorpresa de la Selección Mexicana
Julio César Chávez, el invitado sorpresa de la Selección Mexicana
Julio César Chávez, el invitado sorpresa de la Selección Mexicana
Julio César Chávez, el invitado sorpresa de la Selección Mexicana

La última vez que Chávez obtuvo una victoria por nocaut fue en 2020 cuando fulminó al ecuatoriano Jeyson Minda en el cuarto episodio en pelea celebrada, también, en suelo mexicano.

Con esta victoria, Chávez Jr. logró mantener el invicto en el 2026 y logró el nocaut 37 en una carrera de muchos altibajos.

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