Brutal nocaut de Julio César Chávez Jr.

Héctor Cantú

Julio César Chávez ha vuelto a demostrar que aún le queda camino por recorrer en el boxeo profesional, luego de haber sumado un brutal nocaut a su palmarés.

‘El Hijo de la Leyenda’ sumó su tercera victoria consecutiva luego de superar a Jeison Troncoso en Puebla, México.

?? ¡SE ACABÓ! ¡TREMENDO KO DE JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR.! ???



Chávez Jr. conectó con poder y puso punto final al combate de manera contundente. ??



? Revive el momento exacto del KO que desató la emoción sobre el ring.



? ¡Dale play y disfruta!#JulioCésarChávezJr #ChávezJr… pic.twitter.com/ragoVNT2jd — AYM Sports (@AYMsports) September 13, 2026

Chávez se anotó así el nocaut más rápido de su carrera luego de enviar a la lona a su rival en los segundos finales del primer episodio.

Una derecha portentosa envió a la lona a su oponente sin que pudiera ponerse de pie durante el conteo de protección.

Julio César Chávez, el invitado sorpresa de la Selección Mexicana

La última vez que Chávez obtuvo una victoria por nocaut fue en 2020 cuando fulminó al ecuatoriano Jeyson Minda en el cuarto episodio en pelea celebrada, también, en suelo mexicano.

Con esta victoria, Chávez Jr. logró mantener el invicto en el 2026 y logró el nocaut 37 en una carrera de muchos altibajos.