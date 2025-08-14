JC Chávez Jr. ya está detenido en una prisión mexicana

Héctor Cantú

Julio César Chávez Jr, boxeador profesional mexicano, ya se encuentra detenido en una prisión federal mexicana luego de ser detenido en una garita ubicada en el estado de Sonora.

Este martes por la mañana se dio cuenta de manera oficial que el llamado Hijo de la Leyenda fue trasladado de los Estados Unidos a territorio mexicano donde se le giró una orden de aprehensión por sus presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa.

Según el Registro Nacional de Detenciones, Chávez fue llevado al Centro Federal de Readaptación Social número 11 en de Hermosillo, Sonora pasadas las 7 de la mañana de este lunes.

Desde hace un mes, el hijo del gran campeón mexicano fue detenido en los Estados Unidos por cuestiones migratorias y fue allí, donde se reveló que existía una orden de aprehensión en su contra en el territorio mexicano fechada en marzo de 2023.

Horas atrás, su padre, Julio César Chávez González había asegurado que todo estaba bien con su hijo y que éste, es inocente de los cargos que se le imputan.

“Todo va bien con él. No puedo hablar mucho lo único que puedo decir es que confiamos en las autoridades y pedimos que las autoridades hagan su trabajo. Mi hijo es inocente de todo lo que se le acusa. Estamos tranquilos porque no hay nada”, declaró el hoy comentarista de boxeo.

El mexicano habría sido detenido en la Garita Dennis de Concini en Nogales, Sonora, desde donde fue trasladado a los separos de la Polocía Ministerial de dicha localidad.