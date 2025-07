Amanda Serrano y Katie Taylor, listas para detener al mundo

Si las dos primeras batallas fueron de alarido, la tercera guerra entre Amanda Serrano y Katie Taylor, será una pelea sin parangón.

Aunque las dos primeras peleas fueron para Katie Taylor, los intercambios de golpes descomunales, que dejaron a ambas peleadoras con los rostros desfigurados, prometen que Amanda Serrano volverá a dar una gran pelea.

Por segunda ocasión estarán en juego los títulos indiscutidos de la división de los superligeros que un año atrás se fueron para Taylor.

Las tarjetas de los jueces evidenciaron una pelea más que reñida, donde la irlandesa se llevó la victoria por 95-94 en los tres cartoncillos.

Para Taylor, el tener una tercera batalla ante Serrano la pone al nivel de las grandes trilogías en la historia del boxeo mundial.

KATIE TAYLOR AND AMANDA SERRANO FACE OFF BEFORE THE FINAL FIGHT OF THEIR EPIC TRILOGY

--#TaylorSerrano 3

LIVE on Netflix

This Friday, July 11

8PM ET | 5PM PT pic.twitter.com/2J2SpiElzm